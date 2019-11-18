В Подмосковье обновили парк карет скорой помощи

Губернатор Андрей Воробьев вручил заведующим филиалами областной станции скорой помощи ключи от новых машин. Церемония передачи шести комплектов состоялась 18 ноября, сообщается на сайте областного правительства.

«Каждый из вас занимается очень важным, благородным трудом. Мы в день получаем 6 — 6,5 тысячи вызовов, две тысячи — экстренные», — сказал Воробьев.

Губернатор напомнил, что от времени прибытия кареты скорой помощи к месту вызова зависят человеческие жизни. Он отметил, что уже обновлен весь парк автомобилей.

Главный врач областной станции скорой помощи Олег Какурин уточнил, что в текущем году было получено 76 автомобилей скорой помощи

В 2014 году в Подмосковье насчитывались более 760 машин скорой помощи, почти половина из них имела стопроцентный износ. В рамках региональной программы за последние пять лет было закуплено около 500 автомобилей. Губернатор Андрей Воробьев ежегодно вручает врачам комплекты ключей.