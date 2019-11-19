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Мужчина объяснил появление кокаина в своей машине порывом ветра

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Житель американского города Форт-Пирс, штат Флорида, заявил, что наркотики в его сумке появились благодаря сильному ветру. Об этом сообщает сайт CBS 12 News.

Полицейские 5 октября остановили 37-летнего водителя Джозефа Зака (Joseph Zak) после того, как он не остановился перед знаком «Стоп». Увидев сотрудников правоохранительных органов, мужчина попытался что-то выбросить с центральной консоли своего автомобиля.

Когда полицейские подошли ближе, они обнаружили открытую банку пива в водительской двери машины. Обыскав автомобиль, они нашли в центральной консоли курительную трубку и пустой пакет с остатками белого вещества. Экспертиза показала, что это крэк-кокаин.

Мужчина заявил, что мешок ему не принадлежит и что, «по всей видимости, его принесло ветром». Позже выяснилось, что в тот день Зака видели в мотеле Reno пьющим и держащим в руках пакет с белым веществом.

Полицейские предъявили Заку обвинение в хранении приспособлений для употребления наркотиков и поместили его в тюрьму.

Ранее сообщалось, что за месяц волны принесли во Францию 760 килограммов кокаина. Во французской полиции полагают, что контрабандисты, которые везли его на судне, могли потерять груз во время шторма или по какой-то причине избавиться от наркотика самостоятельно.

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