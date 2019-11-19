Спасение Земли оказалось опасным для человечества

Ученые Кембриджского университета в Великобритании раскритиковали популярную идею «Пол-Земли» (Half-Earth) о создании особо охраняемых природных территорий, охватывающих 50 процентов земной поверхности. По расчетам исследователей, подобная затея может поставить под угрозу жизни миллиарда человек. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

Специалисты определили, каким территориям нужно присвоить статус особо охраняемых, чтобы обеспечить 50-процентную сохранность каждого экологического региона — крупных участков суши, характеризующихся относительно однородным составом растительности и животных. К экорегионам относится, например, Амазония, центральноафриканские мангровые леса и балтийские смешанные леса.

Оказалось, что, даже если избегать городские территории и сельскохозяйственные земли, в особо охраняемых зонах окажутся около миллиарда человек, проживающих, в основном, в странах со средним уровнем дохода.

Как пишут авторы, хотя радикальные действия необходимы для сохранения жизни на Земле, приоритетом должно оставаться экологическое благополучие человека. Социальные и экономические последствия охраны природы должны быть рассмотрены в первую очередь, считают исследователи. Так, особая охрана большего количества земель может потребовать переселения людей, который также утратят доступ к ресурсам. С другой стороны, проживание на территории с особым статусом может благоприятно повлиять на здоровье и психическое благополучие населения.

По оценкам, в настоящее время на территориях с особым природоохранным статусом проживает 247 миллионов человек. В случае реализации сценария «Пол-Земли» это число увеличится четырехкратно.

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