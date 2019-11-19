В Польше назвали два сценария войны США с Россией

Польский журналист Антоний Конюшевский описал, как может развернуться война между Россией и США. Свой текст он опубликовал в издании Myśl Polska.

По словам журналиста, Вашингтону срочно нужна масштабная война. В первую очередь заинтересован в конфликте с Москвой, поскольку сдержать Пекин не удалось. «Чтобы ограничить экспансию [Китая], американцы должны будут попытаться подчинить Россию», — отметил Конюшевский.

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У американской стороны, утверждает журналист, есть две стратегии. Первая заключается в том, чтобы провести массированную атаку с использованием всех доступных средств, в том числе водородно-ядерных. Вторая — в том, чтобы вести холодную войну, пытаясь поместить Россию в экономическую изоляцию или воздействовать на ее внешнюю и внутреннюю политику.

При этом Конюшевский отметил, что на данный момент Москва успешно отбивает атаки своего противника. Российская сторона поддерживает тесные контакты с другими странами и сохраняет свое влияние на Ближнем Востоке, где Штаты терпят поражение. «Великая степь сейчас истекает кровью, но это лишь тонкий ручеек, а не гекатомба, которую готовили в Вашингтоне», — добавил Конюшевский.

Также журналист предположил, что в дальнейшем США попытается развязать войну против Ирана — одного из российских союзников — и будет продолжать попытки давить на Россию, в частности, через контакты с Украиной.

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