Нигериец Хоуп Олусегун Арок, отбывавший наказание в местной тюрьме строгого режима, сумел с помощью сообщников провернуть мошенническую схему, заработав на этом миллион долларов. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что мужчина еще в 2015 году был осужден на 24 года за мошенничество. «Предварительное расследование показало, что осужденный, вопреки установившейся стандартной практике, имел доступ к интернету и мобильному телефону в исправительном центре, где он должен отбывать срок заключения», — говорится в сообщении полиции. Сейчас полиция изучает информацию о сообщниках заключенного.

Материалы по теме «Какой из него Джеймс Бонд, он ящериц боится» Советский агент разбогател, добывая секреты за бутылку виски. Его деньги достались жулику

Известно, что от преступных схем в тюрьме пострадали граждане разных государств. Кроме того, осужденный из тюрьмы в городе Лагос попал в больницу по неизвестным причинам, откуда смог выбраться в отель на встречу с женой и детьми. Этот инцидент также расследуется.

В сентябре сообщалось, что сбежавший заключенный из Китая скрывался от правоохранительных органов в пещере в течение 17 лет. Вычислить местонахождение сбежавшего заключенного удалось с помощью беспилотников. На сделанных с воздуха снимках полицейские обнаружили части стальной крыши синего цвета над пещерой, а также мусор поблизости.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru