Нигериец попал в тюрьму и обогатился

Нигериец Хоуп Олусегун Арок, отбывавший наказание в местной тюрьме строгого режима, сумел с помощью сообщников провернуть мошенническую схему, заработав на этом миллион долларов. Об этом сообщает CNN.
Отмечается, что мужчина еще в 2015 году был осужден на 24 года за мошенничество. «Предварительное расследование показало, что осужденный, вопреки установившейся стандартной практике, имел доступ к интернету и мобильному телефону в исправительном центре, где он должен отбывать срок заключения», — говорится в сообщении полиции. Сейчас полиция изучает информацию о сообщниках заключенного.
Известно, что от преступных схем в тюрьме пострадали граждане разных государств. Кроме того, осужденный из тюрьмы в городе Лагос попал в больницу по неизвестным причинам, откуда смог выбраться в отель на встречу с женой и детьми. Этот инцидент также расследуется.
В сентябре сообщалось, что сбежавший заключенный из Китая скрывался от правоохранительных органов в пещере в течение 17 лет. Вычислить местонахождение сбежавшего заключенного удалось с помощью беспилотников. На сделанных с воздуха снимках полицейские обнаружили части стальной крыши синего цвета над пещерой, а также мусор поблизости.