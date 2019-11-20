Зеленского обвинили в нежелании оказывать сопротивление России

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что скоро покинет свой пост в связи с несогласием с линией президента страны Владимира Зеленского. Об этом она рассказала в интервью Bihus.info. Запись доступна на YouTube.

Зеркаль объяснила, что не может «оказывать сопротивление России» будучи дипломатом в МИД, которое «выполняет решения президента».

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Также она отметила, что на этой неделе проведет последнее процессуальное слушание против России в Гааге, после чего складывает свои полномочия. «Я всегда искала что-то, что было бы вызовом, за что никто не хотел бы браться», — подчеркнула она.

Ранее Зеркаль пообещала, что Украина «вжарит» по России в случае, если Международный суд ООН примет решение в пользу Киева в деле о нарушении двух международных конвенций и стребует с Кремля компенсацию. «Вжарим-вжарим. Если позволят, то вжарим! И я была бы очень довольна, если бы мне позволили вжарить!» — резюмировала дипломат.

Украина инициировала спор в январе 2017 года. Киев заявляет, что Москва нарушила две конвенции: о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации расовой дискриминации. Российская сторона считает, что иск Украины должен быть отклонен, так как он не подпадает под юрисдикцию международного суда.

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