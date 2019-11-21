Рэпкор-группа FEVER 333 приедет в Россию

Калифорнийский рэпкор-коллектив FEVER 333 выступит в Москве. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«После эпичных лайвов на летних фестивалях взрывное трио стало одним из главных открытий 2019 года для российских любителей тяжелой музыки», — отмечают организаторы.

Группа была сформирована вокалистом Джейсоном Аалоном Батлером, гитаристом Стивеном Гаррисоном и барабанщиком Ариком Импротой в 2017-м. Дебютный альбом FEVER 333 под названием Made an America вышел весной 2018 года.

Концерт, организованный компанией «Поп Фарм», состоится 27 ноября в клубе «Глав Club Green Concert». Билеты на мероприятие можно приобрести на сайте заведения.

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