Россия предложила план мира между Кореями

Россия передала Северной Корее обновленный план действий по урегулированию ситуации на корейском полуострове, а затем передаст его и другим партнерам, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Нынешняя версия плана действий была передана Северной Корее и будет передана в ближайшее время остальным нашим партнерам», — приводит агентство слова дипломата. Лавров отметил, что в план включены корректировки, которые поступили от других участников шестисторонних переговоров по корейскому вопросу.

Министр также указал, что на данный момент Соединенные Штаты занимают позицию, которая не позволит урегулировать проблемы. «КНДР считает, что они сделали уже немало конкретных вещей, которые заслуживают встречной реакции. Американская сторона считает, что им нужно все и сразу, а потом они будут думать, как поощрять Северную Корею. Я думаю, что всем понятно, что так не бывает и так не получится», — сказал он.

18 ноября лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил учения ВВС страны и подчеркнул, что его армия должна проводить учения без предупреждения и быть всегда готовой к войне.

Ранее председатель Верховного народного собрания КНДР Пак Тхэ Сон заявил, что США и Южная Корея раздражают Пхеньян своими действиями. По его словам, Северная Корея продвигает мирную повестку и пытается положить конец угрозам войны на Корейском полуострове.

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