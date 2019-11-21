Спикеры Госдумы и Совета Федерации поспорили

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Госдумы Вячеслав Володин поспорили о роли женщин в политике в ходе заседания совета Межпарламентской ассамблеи СНГ в Санкт-Петербурге. Об этом в четверг, 21 ноября, сообщает «Интерфакс».

Матвиенко поприветствовала новых членов совета — Зинаиду Гречаный (Молдавия) и Танзилу Нарбаеву (Узбекистан), после чего порадовалась увеличению числа женщин в составе ассамблеи. Она предположила, что из-за конкуренции мужчины тоже начнут действовать активнее. В свою очередь, Володин заметил, что эта тенденция не новая, однако женщинам не стоит забывать о семье.

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«Семья — основа стабильности любого общества. Я, может быть, консервативен, но за этим будущее, а все эти обамовские штучки уже отмирают», — заключил спикер Госдумы. В ответ на это Матвиенко в шутку заявила, что его «речь отменяется».

В сентябре были опубликованы результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) «Политика с женским лицом: российский вариант». Выяснилось, что мужчины в три раза чаще, чем женщины, демонстрируют стереотипы о женщинах-политиках.

Наиболее распространенными негативными качествами женщин в политике россияне назвали мягкость характера и эмоциональность (9 процентов), неспособность сосредоточиться только на работе (6 процентов), недальновидность (3 процента) и непрофессионализм (3 процента). Большинство опрошенных выразили мнение, что женщинам-политикам «порой не хватает воли и характера для участия в борьбе за власть», кроме того, они много времени уделяют семье и детям.

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