Вера Брежнева перестала отрицать развод с Константином Меладзе

Певица Вера Брежнева, которая состоит в браке с музыкальным продюсером Константином Меладзе, прокомментировала в своем Instagram-аккаунте свой возможный развод.

Артистка опубликовала несколько фотографий в купальнике, сделанных на пляже, после чего одна из подписчиц в комментариях под постом обратила внимание на тот факт, что звезда удалила со своей страницы все снимки с супругом. «Вера, вы явно в разводе с Константином», — написала пользовательница. «Вас это так волнует?» — ответила певица.

В октябре Брежнева написала ироничный пост после появившихся в СМИ слухов об измене мужа. Исполнительница пошутила, что восхищается Меладзе, который успевает не только заниматься работой, семьей и помощью родственникам, но и «погуливать» с другой женщиной.

Осенью ряд СМИ опубликовал информацию о том, что у Меладзе появилась любовница. Сообщалось, что он якобы состоит в романтических отношениях с нынешней участницей группа «ВИА Гра» Эрикой Герцег. Продюсер и исполнительница никак не комментировали эти слухи.

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