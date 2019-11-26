Российские банки призвали избегать евро

Банк России призвал российские кредитные учреждения избегать операций в евро, поскольку они перестали быть выгодными. Об этом в интервью изданию Handelsblatt заявила глава российского ЦБ Эльвира Набиуллина.

Председатель Центробанка пояснила, что из-за запрета отрицательных процентов по депозиту российские банки были вынуждены взвинтить сборы за обслуживание евросчетов. В результате такие сберегательные счета едва ли можно назвать выгодными для вкладчиков.

Материалы по теме Вверх дном Мировая экономика сходит с ума. Почему она больше не будет прежней?

Глава регулятора добавила, что Банк России следит за тем, чтобы российские кредитные учреждения не шли на слишком высокие валютные риски.

Ранее сообщалось, что Минфин и Центробанк решили пока отказаться от того, чтобы позволить российским банкам устанавливать отрицательные ставки по вкладам в валюте. До этого кредитные учреждения просили ввести такую практику, поскольку она давно уже используется в Европе.

Банки поясняли, что когда вкладчик приносит им евро, они вынуждены отправлять их за рубеж, поскольку в России их вложить некуда. По этой причине работа с вкладами в евро оказывается убыточной. Из-за этого обстоятельства многие банки приостановили прием вкладов в европейской валюте, а другие установили доходность по ним на уроне 0,1 процента.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!