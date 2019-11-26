Российские банки призвали избегать евро

Банк России призвал российские кредитные учреждения избегать операций в евро, поскольку они перестали быть выгодными. Об этом в интервью изданию Handelsblatt заявила глава российского ЦБ Эльвира Набиуллина.
Председатель Центробанка пояснила, что из-за запрета отрицательных процентов по депозиту российские банки были вынуждены взвинтить сборы за обслуживание евросчетов. В результате такие сберегательные счета едва ли можно назвать выгодными для вкладчиков.
Глава регулятора добавила, что Банк России следит за тем, чтобы российские кредитные учреждения не шли на слишком высокие валютные риски.
Ранее сообщалось, что Минфин и Центробанк решили пока отказаться от того, чтобы позволить российским банкам устанавливать отрицательные ставки по вкладам в валюте. До этого кредитные учреждения просили ввести такую практику, поскольку она давно уже используется в Европе.
Банки поясняли, что когда вкладчик приносит им евро, они вынуждены отправлять их за рубеж, поскольку в России их вложить некуда. По этой причине работа с вкладами в евро оказывается убыточной. Из-за этого обстоятельства многие банки приостановили прием вкладов в европейской валюте, а другие установили доходность по ним на уроне 0,1 процента.