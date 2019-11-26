Названы главные модные провалы десятилетия

Британские женщины выбрали главные модные провалы десятилетия. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на исследование сервиса по поиску лучших скидочных предложений Love the Sales.

На первое место британки поставили оранжевое платье английской звезды реалити-шоу и плюс-сайз модели Джеммы Коллинз (Gemma Collins), в котором она пришла на летнюю вечеринку телеканала ITV в 2017 году. Платье с широкими плечами, складками на юбке и декором в виде цепей бронзового цвета было создано дизайнершей Гердой Труубон (Gerda Truubon).

Rocking my inner Lady GAGA tonight 🙌🏻 @gerdatruubon xxx Фото опубликовано @gemmacollins1

На втором месте оказалось мясное платье Леди Гаги, в котором она появилась на церемонии вручения наград MTV Video Music Awards 2010 в Лос-Анджелесе. Третье место у наряда Майли Сайрус на церемонии MTV Video Music Awards 2015 года. Цветочное платье Ким Кардашьян, в котором она пришла на бал Met Gala в 2013 году будучи беременной, заняло четвертое место. Замкнула пятерку Меган Маркл, надевшая туфли слишком большого размера.

В сентябре 2019 года эксперты моды попытались оправдать неверный выбор одежды Меган Маркл на встрече с выпускниками благотворительной программы для будущих спортивных тренеров Coach Core в графстве Лестершир. В тот день герцогиня Сассекская приехала в университет Лафборо в темно-синем топе Oscar de la Renta стоимостью две тысячи долларов и черных расклешенных брюках Altuzarra за 550 долларов.

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