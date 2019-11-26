Агропромышленный молочный форум стартовал в Подмосковье

Международный агропромышленный молочный форум начался в Доме правительства Московской области во вторник, 26 ноября. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«В рамках форума предстоит обсудить место российской молочной отрасли на мировом рынке, пути повышения эффективности и конкурентоспособности отечественных производств», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

Кроме того, в ходе мероприятия рассмотрят передовые практики ведения молочного животноводства в различных регионах России и других странах, добавил он. По его словам, власти регионе планируют заключить более 10 контрактов на общую сумму 11 миллиардов рублей.

В свою очередь, региональный министр сельского хозяйства Андрей Разин сообщил, что на стенде Подмосковья будут представлены около 30 самых лучших производителей. Всего свою достижения презентуют представители 300 областных компаний.

Ранее Разин заявил, что у области есть все возможности, чтобы выйти в лидеры по производству молочной продукции. По его словам, уже сейчас значительно повысился объем экспорта.

В форуме примут участие компании из Аргентины, Австрии, Белоруссии, Венесуэлы, Ганы, Германии, Египта. Мероприятие продлится два дня. Участники смогут впервые попробовать молочные продукты в режиме «умной дегустации» — искусственный интеллект будет определять эмоции и реальные предпочтения аудитории, говорится на сайте правительства.

