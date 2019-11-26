В Госдуме объяснили отмену 50-рублевых выплат для детей

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политики и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что теперь семьи с доходом ниже двух величин прожиточного минимума на человека, имеющие детей в возрасте до трех лет, будут получать пособие в размере установленного регионом прожиточного минимума. Однако указ о ежемесячных 50-рублевых выплатах из-за этого потеряет силу, объяснил он в беседе с RT 26 ноября.

Нилов обратил внимание, что на сегодняшний день находящиеся в отпуске по уходу за ребенком получают пособие в первые полтора года. Далее россияне могут продолжить находиться в отпуске в течение полутора лет, однако уже за свой счет. По словам депутата, неоднократно предлагалось продлить срок оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком до трех лет.

«Долгие дискуссии, наши предложения, наши регулярные встречи с председателем правительства нашли законодательное решение, но с учетом критериев нуждаемости», — отметил Нилов.

Ранее 26 ноября стало известно, что компенсационные выплаты в размере 50 рублей ежемесячно по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет будут отменены с 1 января 2020 года. Те, кому они были назначены ранее, продолжат их получать до окончания установленных периодов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!