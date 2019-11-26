Российские военные вместе с сирийцами разбомбили уйгурских джихадистов

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Российские военные вместе с сирийской правительственной армией усилили атаки на позиции джихадистов в провинции Латакия на северо-востоке Сирии. Видео, на котором запечатлена бомбардировка, опубликовал Sputnik Arabic на своем YouTube-канале.

На кадрах, в частности, видно, как военный самолет наносит несколько ударов по позициям террористов. Также на видео попали сирийские военные, загружающие мину в миномет.

Как отмечает Al-Masdar News, атаке российских и сирийских сил подверглись боевики из «Исламской партии Туркестана» (джихадистская группировка, в основном состоящая из наемников-уйгуров, деятельность которой запрещена в России) близ города Кабани. Когда именно была проведена операция, не уточняется.

В прошлый раз об активизации атак на джихадистские группировки в этом районе сообщалось в октябре. Тогда сирийские вертолеты и самолеты нанесли серию ударов по позициям боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») и «Исламской партии Туркестана».

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