Сирийская авиация поднялась в небо у границы с Турцией

Авиация Сирийской арабской армии (САА) возобновила удары по джихадистским группировкам в северо-западном регионе Сирии, граничащем с Турцией. Об этом сообщает Al-Masdar News.

По данным издания, сирийские вертолеты и самолеты нанесли серию ударов по позициям боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») и «Исламской партии Туркестана» (запрещена в России) в провинции Латакия.

Среди целей летчиков был ключевой город Кабани, который сирийская армия потеряла в этом году и уже много месяцев кряду пытается вновь занять. Если силам Асада удастся захватить город, боевики в Латакии будут отрезаны от поставок из города Идлиб.

Гражданская война в Сирии началась весной 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне действующего президента Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживают США и европейские страны, Россия помогает правительству Асада.

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