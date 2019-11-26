Россияне рассказали о качествах настоящего лидера

Более половины россиян («58 процентов») считают, что предрасположенность к лидерству не зависит от пола человека. Таковы результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованного на сайте организации во вторник, 26 ноября.

32 процента респондентов полагают, что к лидерству больше предрасположены мужчины. Восемь процентов считают, что это качество заложено в женщинах.

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Лидером большинство считают человека, который способен вдохновлять других и может повести за собой. Кроме того, такой человек должен уметь организовать команду, пользоваться уважением среди коллег и быть профессионалом, говорится в исследовании.

Россиян также спросили о распределении домашних обязанностей. 71 процент респондентов считает, что эта нагрузка должна поровну делиться между членами семьи.

В сентябре социологи сообщали, что мужчины в три раза чаще, чем женщины, демонстрируют стереотипы о женщинах-политиках.

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