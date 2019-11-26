Москвичи подрались из-за парковки и попали на видео

@breakingmash / Telegram

В Таганском районе Москвы местные жители подрались с работниками городских служб, которые попытались спилить ограждение на стоянке для автомобилей. Россияне благоустроили парковку за свой счет, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. Видео драки появилось в Telegram-канале Mash.

По информации издания, местные жители потратили около 2 миллионов на благоустройство частной автомобильной стоянки. С разрешения представителей управы и префектуры территорию огородили забором. Именно этот забор попытались демонтировать сотрудники «Автомобильных дорог ЦАО».

«Мой отец стал показывать им документы, его толкнул один из сотрудников, он упал, ударился головой об асфальт, потерял сознание. Мы начали заступаться, началась драка. В итоге у меня сотрясение мозга, травма колена и порез на руке. Еще один человек тоже обратился в больницу», — рассказал изданию местный житель Александр Ершов. Он уточнил, что его 72-летнего отца пришлось госпитализировать с сотрясением мозга.

По словам главы муниципального округа Таганский Ильи Свиридова, в 2012 году «народную стоянку» поддержали муниципальные депутаты и префектура района. «Это был такой пилотный проект», — пояснил он, уточнив, что после местным жителям удалось сохранить забор вокруг своей парковки.

Вместе с тем уточняется, что, по данным Госинспекции, место автостоянки не является собственностью жильцов, в связи с чем и было принято решение о ликвидации ограждения. «Речь идет только о демонтаже забора, а не самой парковки, парковкой жители могут пользоваться и в дальнейшем», — пояснили изданию в пресс-службе префектуры, не уточнив, будет ли введена плата за парковку.

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