От Qiwi захотели избавиться

Банк «ФК Открытие» и сооснователь Qiwi Сергей Солонин выставили на продажу 23,4 миллиона американских депозитарных акций (ADS) Qiwi. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.

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«Открытие» может подать 21,4 миллиона ADS, привязанных к акциям класса B (каждая акция дает владельцу один голос), а Солонин — два миллиона ADS, привязанных к 11,8 миллиона акций класса А (акция дает владельцу 10 голосов) и 350 тысячам акций класса В. Предложенная максимальная цена одной акции составляет 18,99 доллара за штуку. Исходя из этого, 23,4 миллиона ADS можно продать за почти 445 миллионов долларов.

Как пояснил вице-президент, руководитель центра специальных ситуаций банка «Открытие» Тимур Хамраев, Qiwi не является стратегической инвестицией для банка и тот готов к продаже акций, хотя конкретных планов нет. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Пресс-секретарь Сергея Солонина заявил изданию, что тот не планирует продавать свои бумаги и регистрация бумаг проводится для аффилированных инвесторов. Им предоставляют возможность зарегистрировать какое-то количество акций на продажу на определенный срок, однако это еще не значит, что они действительно будут их продавать.

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