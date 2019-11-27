Идущие в аэропорт с чемоданами по трассе россияне попали на видео

В Санкт-Петербурге пассажирам пришлось выйти из автомобилей на подъезде к аэропорту и добираться до него пешком из-за крупного дорожного затора. Видеозапись произошедшего в среду, 27 ноября, опубликовала «Фонтанка».

На кадрах видно, как несколько женщин с чемоданами идут вдоль ряда стоящих в пробке автомобилей.

По информации издания, ролик был снят на петербургской КАД в районе съезда на Пулковское шоссе. Как рассказал очевидец, пассажирки такси, вероятно, опаздывали на рейс и решили самостоятельно дойти до Пулково. Отмечается, что от указанной развязки до воздушной гавани — порядка часа ходьбы.

11 ноября сообщалось, что россиянам пришлось пешком догонять поезд Москва — Белгород по шпалам, после того как у него на полном ходу отцепились восемь вагонов. В результате произошедшего никто не пострадал, родственники ожидали пассажиров три часа.

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