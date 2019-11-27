Умер создатель антологии «Гей-комикс»

Американский андеграундный художник, автор комиксов Говард Круз скончался в возрасте 75 лет. Об этом его дочь Кимберли Колз Вентер сообщила в Facebook в среду, 27 ноября.

По словам Вентер, Круз скончался после непродолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

Говард Круз наиболее известен как автор графического романа Stuck Rubber Baby, рассказывающей о расизме и гомофобии на Юге США. Она была выпущена в 1995-м. Год спустя книга получила премию Харви.

Круз также запустил антологию «Гей-комикс» (Gay Comix), в которую вошли работы художников нетрадиционной сексуальной ориентации, предназначенные для ЛГБТ-сообщества. Он стал одним из редакторов антологии, выходившей с 1980-го по 1998 год.