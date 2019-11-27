В Грузии начали выдавать туристам бесплатное вино

В грузинских аэропортах иностранным гражданам по прибытии начали выдавать бутылки местного вина. Об этом сообщается на официальной странице Национальной администрации туризма страны в Facebook.

Отмечается, что акция распространяется на воздушные гавани в Тбилиси, Батуми и Кутаиси. Каждый турист на паспортном контроле получит бутылку саперави с приветственным сообщением на этикетке от лица грузинского народа. «Здесь вас будут встречать люди с открытым сердцем и положительными эмоциями», — говорится в тексте.

Акция пройдет в шестой раз рамках маркетинговой кампании с целью популяризации Грузии как гостеприимной страны. Как утверждает глава туристической администрации Мариам Квривишвили, данная акция вызывает положительные эмоции у путешественников и, по их словам, не имеет аналогов в мире.

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12 ноября сообщалось, что число иностранных путешественников в Грузию за десять месяцев текущего года возросло на 6,8 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Отмечалось, что таких успехов удалось добиться именно благодаря активным маркетинговым кампаниям за границей, которые включали в себя рекламные ролики, специальные репортажи и онлайн-платформы.

В октябре Квривишвили заявляла, что Грузия за два последних летних месяца потеряла 113 миллионов долларов из-за временного запрета на полеты из России, введенного после обострения отношений стран. В Тбилиси тогда вспыхнули многотысячные акции протеста, причиной которых стало участие российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, во время которой депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента Грузии.

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