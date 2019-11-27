В Новой Третьяковке покажут работы фотографа Арсена Ревазова

В Западном крыле Новой Третьяковки откроется масштабная выставка работ современного фотографа Арсена Ревазова «Невидимый свет», большинство из которых впервые будут показаны в России.

В первом разделе представят «Красная-прекрасная» — единственный проект журналиста, общественного деятеля, популярного блогера, одного из «отцов Рунета» Антона Носика в области современного искусства, в котором он выступил куратором выставки Ревазова. Экспозиция «Красная-прекрасная» была представлена в 2017 году в Венеции во время 57-й Международной биеннале современного искусства.

Для выставки автор выбрал опечатанные в красном цвете снимки. «Сама концепция передать образ прекрасной и деформированной страны через инфракрасный цвет, красную печать, превращение плоского бумажного листа в объемные и наполненные литературными цитатами изображения родилась во время одного из наших разговоров с Антоном, и я был счастлив, когда он согласился стать куратором этой выставки, прошедшей в его любимом городе, в Венеции», — пояснил Ревазов.

В состав экспозиции войдут около 100 произведений фотографа разных лет. Выставка продлится с 3 декабря 2018 года по 13 января 2020 года.

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