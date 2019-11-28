Заболевший мужчина месяцами ходил с чесноком в ухе и верил в его силу

Житель Китая решил вылечиться от ушной инфекции народными средствами и засунул в ухо зубчик чеснока. Об этом сообщается на сайте телеканала Fox News Channel.

Гражданин по фамилии Кан обратился в больницу с жалобами на боли в ухе. Отоларинголог Чжун Ицзюнь осмотрел пациента и обнаружил в его левом ушном канале белое инородное тело. Предположив, что это последствия воспаления, врач прочистил канал и отметил исходивший из него неприятный запах.

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Тогда пациент признался, что вычитал на каком-то сайте, что чеснок — отличное противовоспалительное средство, и положил его в ухо. «Чеснок издавал жуткий запах, поскольку он бродил там на протяжении двух месяцев», — объяснил доктор Ицзюнь. Кану прочистили ушной канал и прописали лечение, а также посоветовали не доверять информации с непроверенных сайтов.

«Не верьте всему, что вы прочитали, особенно методам нетрадиционного лечения, вроде рекомендаций засунуть имбирь, чеснок или чили в ухо. Инородные предметы закупоривают ушной канал и могут вызвать серьезное воспаление», — заключил Ицзюнь.

В марте сообщалось, что жительница китайского города Чэньчжоу попала в больницу после капельницы с фруктовым соком. 51-летняя любительница нетрадиционной медицины решила ввести себе смесь, состоящую из соков различных фруктов.

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