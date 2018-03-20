Испанка обкололась пчелами и умерла

В Испании умерла женщина, проходившая лечение пчелоужалением. Об этом сообщает издание Newsweek.

Она решилась на процедуры ради избавления от мышечных зажимов. «У нее не было никаких других заболеваний, факторов риска или каких-либо аллергических реакций», — отмечают исследовавшие ее случай аллергологи в публикации Журнала исследовательской аллергологии и клинической иммунологии (JIACI).

Во время процедуры женщина неожиданно начала хрипеть, у нее затруднилось дыхание, и она потеряла сознание сразу после укуса пчелы. Спустя несколько недель испанка скончалась в больнице из-за отказа внутренних органов. До этого она в течение двух лет ежемесячно проходила процедуры.

Согласно исследованиям, регулярные контакты с аллергенами увеличивают риск серьезной аллергической реакции. Ученые обнаружили, что по сравнению с традиционным лечением риск побочных эффектов возрастает на 261 процент. Исследователи советуют воздержаться от этой медицинской практики.

Апитоксинотерапия — ответвление нетрадиционной медицины, в котором больных лечат пчелиным ядом. Может применяться в форме пчелоужаления, инъекций или нанесением на кожу в виде мазей или посредством электрофореза. Процедуры могут проводиться только под контролем квалифицированного врача.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!