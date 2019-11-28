В Республике Саха стартовал традиционный фестиваль «Зима начинается с Якутии»

С 25 ноября по 1 декабря в Республике Саха (Якутия) проходит традиционный зимний фестиваль «Зима начинается с Якутии», который проводится ежегодно с 2012 года. Для жителей и гостей республики будут организованы конкурсы, ярмарки, спортивные соревнования, состоится церемония зажжения новогодней елки, сообщает пресс-центр фестиваля.

Уникальность этого мероприятия заключается в том, что первая елка в России зажигается именно в Якутии, и оттуда начинается эстафета «Новогодняя столица России». По традиции якутский властелин холода Чысхаан передает всероссийскому Деду Морозу Символ холода, привезенный из самого холодного места северного полушария «Полюса холода» — Оймякона.

В рамках фестиваля пройдет праздник «Строганина-2019», в рамках которого будет выбран мастер, который быстрее и красивее всех нарежет строганину собственного приготовления.

Фестиваль будет сопровождать и гастрономический фестиваль «Вкус Якутии» — конкурс на лучшее национальное блюдо и уникальную подачу от ведущих ресторанов Якутии. На фестивале традиционно презентуются лучшие блюда якутской кухни, народов Сибири, Арктики и Дальнего Востока. По словам экспертов по туризму ЮНВТО (Всемирная туристская организация), сегодня на наших глазах происходят глобальные изменения в предпочтениях туристов, и именно гастрономический туризм выходит в лидеры. Гастрономический бренд является очень сильным «магнитом» для туристов.

Также на фестивале пройдет конкурс снежных и ледовых скульптур «Бриллианты Якутии». Именно благодаря этому конкурсу Якутск каждый год становится международным центром по изготовлению снежных и ледовых скульптур, поскольку в состязаниях принимают участие профессиональные художники, скульпторы, самодеятельные художники мастера прикладного искусства, студенты и преподаватели ВУЗов, колледжей, училищ РФ и зарубежья. В условиях настоящей якутской зимы мастера готовят сказочные шедевры на выбранную тематику.

Для детей будет организован конкурс «Бриллиантовые Нотки», на котором свыше 7 тысяч маленьких конкурсантов, воспитанников детских садов, выступят на сцене с песнями, танцами, театральными представлениями.

Спортсмены смогут принять участие в «Играх народов севера», соревнованиях по северному многоборью, где смогут испытать себя в таких дисциплинах как метание аркана, прыжки через нарты, стрельба из лазерной винтовки и перетаскивание мешка с рыбой.

Фестиваль «Зима начинается с Якутии» является одним из ключевых мероприятий, которые проводятся в течение всего года на территории Республики Саха (Якутия) наравне с туром «Путешествие на Полюс Холода», национальным праздником «Ысыах», событийным туром «Бриллиантовая неделя Якутии», международными спортивными играми «Дети Азии».

Концепция фестиваля предполагает продвижение туристских брендов как составной части событийных мероприятий на территории Республики Саха (Якутия) и города Якутска. Сам фестиваль и позиционирование города Якутска как Всероссийской столицы холода и культурной столицы Арктики, как место начала зимы, является наиболее эффективной формой привлечения зарубежных и российских туристов. В основе проведения праздничных мероприятий лежит идея единения, обмен культурными традициями народов Якутии, продвижение самобытной культуры и традиций народов Севера и поддержка народных инициатив.

