Российская рок-группа Louna даст акустические концерты в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В столице музыканты выступят 30 ноября в «ДК Горубнова», а 5 декабря появятся на сцене питерской площадки «Aurora Concert Hall» .

Песни Louna не раз звучали под аккомпанемент классических струнных инструментов. В 2015-м году группа впервые представила полноценную акустику и собрала полный зал московского «Крокус Сити Холла» на выступлении с симфоническим оркестром «Глобалис».

Дебютное выступление Louna состоялось 23 мая 2009 года в клубе «Точка». С тех пор группа выпустила семь полноформатных альбомов, более десятка клипов и два концертных DVD, на одном из которых запечатлен концерт с симфоническим оркестром. Их последняя англоязычная пластинка под названием Panopticon вышла в 2018 году, а 14 мая они представили видео на песню «Тоннель».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!