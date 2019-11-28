Модель снялась топлес и раскрыла секрет подтянутой груди

Австралийская поп-певица, актриса и модель Софи Монк раскрыла детали своего образа для ежегодной музыкальной премии ARIA Music Awards. Серией фотографий она поделилась в Instagram-аккаунте.

39-летняя женщина на одном из опубликованных снимков запечатлена топлес — грудь модели заклеена тейп-лентой телесного цвета, которая фиксирует ее в определенном положении и создает визуальный объем.

На другом фото актриса позирует в черном платье с глубоким декольте и высоким вырезом на ноге. Ее образ дополняют босоножки с прозрачным ремнем, кольцо и серьги с черным камнем, а также аксессуар в виде куба с объемной кистью.

14 ноября участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» и предпринимательница Ким Кардашьян показала безболезненный способ подтянуть грудь с помощью тейп-ленты собственного бренда SKIMS. Видео с демонстрацией нового продукта снято в гардеробе ее дома. На нем Кардашьян объясняет, для чего нужна лента и как ее закрепить на теле.

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