Раскрыт ответ Макрона на предложение Путина о ракетах

Ответ президента Франции Эммануэля Макрона на предложение российского коллеги Владимира Путина не размещать ракеты средней и малой дальности в Европе «не носит детального характера», заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в четверг, 28 ноября.

Песков отметил, что в Париже выразили готовность к диалогу по этому поводу, а также высказали понимание озабоченностью Москвы.

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Пресс-секретарь президента РФ не исключил, что лидеры стран обсудят эту инициативу в ходе отдельной встречи на полях саммита в «нормандском формате» в Париже 9 декабря.

Как пишет Bloomberg, Макрон считает, что новый договор по контролю над вооружением с РФ должен включать и Европу. По его словам, безопасность Европы не могут обеспечивать лишь двусторонние соглашения с РФ.

В конце сентября Путин направил письмо членам НАТО и ряду государств, не входящих в блок, в котором призвал поддержать усилия России по введению моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.

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