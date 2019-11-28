Популярная блогерша устала от четверых детей и стала выпивать

Австралийская блогерша Констанс Холл (Constance Hall) рассказала, что пьет вино, так как многочисленные дети «сводят ее с ума». Ее слова приводит таблоид Mirror.

Съемочная группа передачи 60 Minutes обнаружила, что в доме семьи Холл царит хаос: испачканные ковры на полу и повсюду разбросана грязная одежда. Блогерша разрешает детям есть руками, не мыться в ванной и драться. «Это современная семья, это то, о чем я пишу в блоге», — заявила она.

По словам женщины, дети утомляют ее, и именно поэтому она время от времени выпивает. «Вот почему я пью вино, дамы», — обратилась она к поклонницам.

Холл заявила, что у мужчин и женщин равные права на работу, но именно хозяйки обязаны выполнять 90 процентов всех домашних дел. «Так что же это в итоге сделало для нас? Это сделало нас еще более уставшими», — заключила она.

Ранее Холл пожаловалась, что буквально в одночасье превратилась в нищенку. Она заявила, что денег на обеспечение детей у нее нет, но она не говорит им правды об их положении.

У 36-летней Холл 1,3 миллиона подписчиков в Facebook, она стала известна благодаря блогу о материнстве. Позднее выпустила автобиографию Like a Queen. Австралийка выходила замуж два раза. Вторую свадьбу пара сыграла в январе 2018 года.

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