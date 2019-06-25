Популярная блогерша в одночасье стала нищей

Австралийская блогерша Констанс Холл (Constance Hall) пожаловалась на финансовые проблемы, из-за которых она не может платить по счетам. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Причиной такого признания стал упрек одной из подписчиц, которая была недовольна тем, что часть контента в группе Холл в соцсети доступно только по платной подписке. По словам блогерши, пользовательница написала ей, что чувствует себя от этого неполноценной, и упрекнула Холл в алчности.

Австралийка объяснила, что в настоящий момент у нее нет денег даже на то, чтобы оплатить счета за электричество, и из-за этого она плачет по ночам. «Я уже исчерпала лимит по своей кредитной карте, чтобы оплатить счета и судебные издержки», — пояснила Холл.

Блогерша добавила, что рассматривала вариант банкротства и подготовилась к тому, что может потерять дом. Холл также пожаловалась, что ей не хватает средств на содержание детей, но она пока не раскрывает им правды о своем финансовом состоянии.

Появление платной подписки блогерша назвала вынужденной необходимостью. «С помощью нее я плачу людям зарплату, а экспертам — за интервью, и это все», — пояснила она.

У Холл 1,3 миллиона подписчиков в Facebook. В настоящее время она судится со своей бывшей подругой и редактором автобиографической книги Like a Queen Кристен Воттс (Kristen Watts). Журналистка утверждает, что Холл не заплатила ей весь гонорар, а также оклеветала ее.

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