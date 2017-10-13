Мать затравили за питание детей и «несчастную» буханку

В сети обратили внимание на фотографию австралийской блогерши Констанции Холл (Constance Hall), сделанную во время семейного похода в магазин. Снимок был опубликован в ее аккаунте Facebook.

«Я: "Иду в супермаркет Woolies, нужно купить кучу всего, так что детей не беру". Ребенок: "Ага, сейчас"», — с иронией отметила она.

Пост набрал почти 10 тысяч лайков и привлек пользователей социальной сети, которые принялись критиковать блогершу: им показалось, что продукты, оказавшиеся в магазинной коляске женщины, совсем не подходят для детей. Подписчики принялись массово обвинять Холл в наплевательском отношении к своим чадам, чем вызвали ее гнев.

«Ради всего святого, валите судить мам на ваши антимамины странички. Я купила много продуктов на рынке, а мама Дэниса принесла нам кучу свежих фруктов, сорванных прямиком с дерева. Мне что, чек опубликовать?» — поинтересовалась она и начала удалять комментарии критиков.

Несмотря на ее старания, под публикацией осталось много сообщений от недовольных, которые обвинили Холл в несправедливом отношении к буханке хлеба — она оказалась в самом низу продуктовой корзины, придавленная кучей еды. «Это безответственное поведение! Женщина, ты чокнулась?» — возмутились они.

Холл согласилась с претензиями защитников буханки, но отметила, что уже не в состоянии что-либо изменить.