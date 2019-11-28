Китай поможет Венесуэле обхитрить США

Власти Венесуэлы рассматривают возможность расчетов с внешними поставщиками товаров и услуг для государства в китайских юанях, сообщает Reuters.

По данным агентства, правительство страны уже сделало предложение четырем компаниям, которые рассматривают новый вариант расчетов. Была ли уже произведена оплата в китайской валюте, неизвестно.

При этом отмечается, что потенциальные получатели средств могут столкнуться с бюрократическими трудностями при открытии счетов в китайских банках.

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Помимо правительства, с трудностями при расчете с поставщиками столкнулась крупнейшая компания страны — государственная нефтегазовая PDVSA. После введения санкций со стороны США в начале года она лишилась одного из главных источников дохода — дивидендов дочерней нефтеперерабатывающей компании Citgo, базирующейся в США и владеющей несколькими заводами на их территории.

Откуда у Венесуэлы запасы юаней, не уточняется. По всей видимости, они были накоплены.

Прежде венесуэльские власти и бизнес предпочитали расплачиваться с контрагентами местными боливарами или долларами, однако из-за ограничений они лишились доступа к своим долларовым счетам, что заставило искать другие пути и способы расчетов.

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