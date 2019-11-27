США захотели завладеть венесуэльским бензином

Американская нефтяная компания ConocoPhillips подала иск в суд штата Делавэр о передаче ей активов нефтеперерабатывающей компании Citgo — дочерней структуры венесуэльской государственной PDVSA, сообщает Reuters.

Поводом для иска послужило намерение ConocoPhillips взыскать с PDVSA присужденную судом компенсацию за национализацию властями Венесуэлы нескольких местных активов ConocoPhillips в 2007 году. По решению Международной торговой палаты (МТП), Каракас и PDVSA обязаны были выплатить американской компании около двух миллиардов долларов.

Материалы по теме Сыграли в черную Европа и США привыкли править нефтяным рынком. Теперь им придется потесниться

Citgo принадлежит PDVSA, однако в последние месяцы контроль венесуэльской компанией над ней значительно ослаб. Из-за американских санкций в отношении Каракаса, введенных после попытки оппозиции во главе с Хуаном Гуайдом прийти к власти, зарегистрированная в штате Техас Citgo лишилась права выплачивать дивиденды или каким-либо другим способом перечислять средства на счета PDVSA. В противном случае компания, владеющая нефтеперерабатывающими заводами в США, лишится возможности работать на местном рынке.

Помимо этого, в руководство Citgo были назначены представители венесуэльской оппозиции. В связи с этим Каракас в июне подал иск в суд Делавэра с требованием вернуть себе контроль над Citgo.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!