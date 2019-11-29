Фильм про борьбу Теслы и Эдисона покажут в России

В России впервые покажут фильм режиссера Альфонсо Гомеса-Рехона «Война токов». Премьера состоится 5 декабря в московском кинотеатре «Пионер», сообщается на сайте заведения.

Действие картины разворачивается в Соединенных Штатах Америки 1880-х. В ней рассказывается о соревновании изобретателей Томаса Эдисона (Бенедикт Камбербэтч) и Николы Теслы (Николас Холт) за электрификацию американских городов при помощи постоянного и переменного токов. В фильме также снялись Том Холланд и Майкл Шеннон.

Премьерный показ «Войны токов» состоялся на кинофестивале в Торонто в 2017 году, в это же время картину планировали выпустить в широкий прокат, однако релиз был отложен на несколько лет. Американская премьера фильма, доработанного при участии режиссера Мартина Скорсезе, состоялась в октябре 2019-го. Одним из продюсеров «Войны токов» выступил российский режиссер Тимур Бекмамбетов.

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