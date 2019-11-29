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Объяснен бум телефонного мошенничества в России

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Телефонные мошенничества или вишинг распространились в России, так как фишинговые атаки и кражи средств с помощью вирусов стали менее выгодными для преступников. Об этом говорится в отчете компании Group-IB (есть в распоряжении «Ленты.ру»), представленном на конференции по кибербезопасности CyberCrimeCon в Сингапуре.

Мошенничество, задействующее приемы социальной инженерии, стало самой распространенной угрозой для клиентов банков, и в ближайшем будущем сохранит динамику. Это связано с тем, что подозрительную активность в системах дистанционного банковского обслуживания, как правило, отслеживают лишь крупные банки.

При этом злоумышленники стали реже проводить фишинговые атаки. Средняя сумма кражи уменьшилась, а 15 группировок, ранее промышлявшие такими преступлениями, перестали этим заниматься. При этом наблюдается спад хищений, произведенных с помощью троянов, — в 2019 году ущерб от подобных преступлений упал на 43 процента по сравнению с прошлогодним показателем. На смену СМС-кражам пришел метод card2card.

Ранее стало известно, что киберпреступники перешли от краж денег к воровству личных данных пользователей. Финансово мотивированные атаки в последнее время проводятся в два раза реже, чем нацеленные на персональную информацию юзеров.

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