Российские врачи засняли извлечение огромного дилдо из мужчины и были наказаны

Бригада петербургских врачей привлечена к дисциплинарной ответственности за съемку и публикацию фото операции по извлечению гигантского фаллоса из мужчины, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источники.

Ранее в больнице была создана специальная комиссия, которая должна была выяснить обстоятельства нарушения медработниками медицинской этики и санитарных норм, поскольку в операционной находились посторонние. Издание уточняет, что наказание для медиков оказалось щадящим, так как они не нарушили врачебную тайну и не раскрыли имя пациента.

Житель Петербурга поступил в медучреждение 31 октября в тяжелом состоянии, с резкими болями, и несколько раз терял сознание. В ходе операции хирурги изъяли из его кишечника огромную секс-игрушку и запечатлели это на фото и видео. Позднее снимки были выложены в интернете. На них видно, что дилдо был размером больше человеческой головы. Сам пациент в разговоре с «Фонтанкой» возмутился поведением посторонних медиков, но отметил профессиональную работу лечивших его врачей.

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