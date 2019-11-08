Первый в мире пересаженный пенис с мошонкой хорошо прижился

Первый в мире пересаженный пенис с мошонкой прижился и нормально функционирует спустя полтора года после операции. О результатах операции хирурги рассказали в научной статье, опубликованной на сайте журнала New England Journal of Medicine.

Доктора сообщили, что их пациент, который пожелал остаться анонимным, может испытывать эрекцию и оргазм. Также отмечается, что мужчина способен мочиться стоя и воспринимает орган как часть себя. Однако детей он иметь не сможет, а для поддержания сексуального возбуждения ему приходится принимать специальные препараты. Несмотря на это, врачи довольны достигнутым результатом и планируют дальше проводить подобные операции.

Военнослужащий лишился части ног, а также пениса и мошонки в Афганистане в 2010 году. Тогда ему ампутировали ноги выше колена, после чего ветерану пришлось приспособиться к протезам.

Однако отсутствие пениса было для мужчины эмоционально тяжелым. Хирурги-урологи провели ему первую в мире трансплантацию пениса с мошонкой от мертвого донора в апреле 2018 года. Тогда они сообщали, что операция прошла успешно, и пациент снова сможет мочиться стоя спустя несколько месяцев.

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