Российских школьников заставили на морозе ждать депутата

Жители города Краснотурьинска Свердловской области пожаловались, что учеников школы №24 заставили 40 минут ждать на морозе депутата Госдумы Антона Шипулина, который должен был торжественно открыть недостроенный стадион. Видеозапись, снятую местным жителем, опубликовало сообщество «Читаем "Вечерку"» в «Одноклассниках».

На снятых кадрах видно, что во дворе школы стоят школьники, которые пытаются делать разминку. Голос за кадром говорит, что все «уже ********* (устали) ждать», так как все замерзли и «фиг знает, когда он приедет».

Помощник депутата Шипулина рассказал Znak.com, что тот приехал в школу в соответствии с графиком, а детей на улицу слишком рано вывело руководство школы. Помощник отметил, что Шипулин «сожалеет, что детям пришлось ждать его на холоде».

Представители администрации школы №24 заявили, что родители школьников сами виноваты в том, что дети замерзли, так как одели их не по погоде, хотя об этом было объявлено заранее. В школе также заявили, что депутата ждали «минут 10», поскольку депутат приехал с «небольшим опозданием». В заведении добавили, что некоторые дети самостоятельно вышли раньше, не послушав учителя, чтобы «погулять, подышать, побегать».

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