Путин обнял зарыдавшую бабушку

Президент России Владимир Путин утешил и обнял зарыдавшую в толпе пенсионерку из Санкт-Петербурга. Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

«Бабушка в толпе заплакала, увидев, что президент уходит после общения с жителями Питера. Путин вернулся, выслушал жалобы на проблемы ее дочери, обнял и пообещал помочь», — говорится в публикации.

Путин посетил Санкт-Петербург для открытия памятника писателю-фронтовику Даниилу Гранину. После открытия президент подошел к собравшимся местным жителям.

Ранее, 27 ноября, Путин открыл автомобильную трассу М-11, соединяющую Москву и Санкт-Петербург. По его словам, трассой можно гордиться, а сама она будет способствовать развитию российских регионов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru