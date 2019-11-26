Путин рассказал о желании стать моряком и летчиком

Президент России Владимир Путин рассказал, что в юности он выбирал между многими профессиями, в том числе моряка и летчика. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 26 ноября.

«У меня лично в начале были желания самые разные, как у всех молодых людей — я хотел и моряком, и летчиком [быть]. Я внимательное смотрел, изучал, (...) примерял на себя все эти профессии», — сказал Путин в ходе телемоста со школьниками, принимающими участие в форуме «ПроеКТОрия» в Ярославле.

По словам главы государства, у него были «очень сложные дискуссии» в тот период жизни с родителями и спортивным тренером относительно призвания.

Он посоветовал юным россиянам обязательно попробовать свои силы в выбранном направлении. «Ты с удовольствием пойдешь утром заниматься этим делом или нет?» — пояснил глава государства.

Также российский лидер заметил, что при верном выборе «должно что-то внутри щелкнуть».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!