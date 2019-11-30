Бразилия обвинила Ди Каприо в финансировании лесных пожаров в Амазонии

Американский актер Леонардо Ди Каприо финансировал некоммерческие организации, которые причастны к поджогам лесов в Амазонии. Об этом заявил президент Бразилии Жаир Болсонару, передает Associated Press.

«Ди Каприо — крутой парень, не так ли? Давать деньги на поджог Амазонии», — сказал политик.

По его словам, некоммерческие организации намеренно поджигают леса, чтобы получить финансовую помощь от актера. «Фотографируют, отправляют фото в организации (по защите лесов — прим. «Ленты.ру»), там их распространяют, затем связываются с Ди Каприо, он выплачивает 500 тысяч долларов этой организации», — заявил Болсонару. При этом никаких доказательств своим словам глава государства не предоставил.

В августе Болсонару также обвинял в организации лесных пожаров экоактивистов из негосударственных структур. «У меня впечатление, что леса могли поджечь негосударственные организации. Потому что они просили денег и не получили их. А в чем их цель? Навредить Бразилии», — заявил он.

Летом 2019-го число лесных пожаров на территории Амазонии увеличилось на 84 процента по сравнению с прошлым годом. Экологи беспокоились о судьбе этих джунглей, поскольку благодаря огромной площади и плотности они производят заметную долю кислорода в атмосфере Земли.

Леонардо Ди Каприо — активный борец за экологию, выступающий по всему миру с речами об изменении климата. В своей оскаровской речи 28 февраля актер призвал обратить внимание на экологическую обстановку в мире. «Климатические изменения реальны, это происходит прямо сейчас. Мы должны работать вместе», — отмечал он.

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