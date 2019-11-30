Бросивший в Януковича яйцо украинец стал заместителем губернатора

Дмитрий Романюк, прославившийся тем, что, будучи студентом, бросил яйцо в бывшего президент Украины Виктора Януковича, стал заместителем губернатора Ивано-Франковской области. Об этом в своем аккаунте на Facebook рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Чиновник выложил совместное фото с Романюком. «Герой дня Дмитрий Романюк. Помните видео, когда бросили яйцо в Януковича? Человек, который рискнула такое сделать, — это он, ныне заместитель председателя областной государственной администрации в Ивано-Франковской области», — подписал Криклий снимок. Министр охарактеризовал Романюка как очень светлого, умного и принципиального человека.

24 сентября 2004 года в Виктора Януковича, который тогда был премьер-министром страны, во время его визита в Ивано-Франковскую область кинули куриное яйцо. Янукович упал, охрана скрутила бросавшего. Им оказался студент Дмитрий Романюк.

Виктор Янукович был президентом Украины с 2010 по 2014 год. Он покинул страну после того, как в результате Евромайдана — массовых протестных акций в Киеве и других городах — в стране произошла смена власти. На Украине в отношении бывшего президента возбуждено несколько уголовных дел, его имущество на территории страны арестовано.

Ранее в ноябре стало известно, что бывший глава администрации президента Петра Порошенко — Игорь Райнин — оказался членом партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», которую на Украине считают пророссийской. Один из руководителей партии, Юрий Бойко, рассказал, что Райнин давно состоит в политической силе, но раньше эту информацию приходилось держать в секрете ради его безопасности.

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