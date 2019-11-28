Соратник Порошенко оказался членом пророссийской партии

Бывший глава администрации президента Петра Порошенко — Игорь Райнин — оказался членом партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», которую на Украине считают пророссийской. Он возглавил ее харьковское отделение, сообщает Kharkiv Today.

Один из руководителей партии Юрий Бойко рассказал, что Райнин давно состоит в политической силе, но раньше эту информацию приходилось держать в секрете ради безопасности Райнина.

«Я сейчас могу это сказать, а раньше этой не было возможности, потому что [Райнин] единственный в той группе галичан, которая отстаивала интересы востока Украины, и не давал окончательно унизить нас, когда была националистическая власть, и ему было очень тяжело», — подчеркнул Бойко.

Райнин возглавлял администрацию президента с августа 2016 года до конца президентского срока Петра Порошенко.

Ранее, 20 ноября, сообщалось, что спикер Верховной Рады Украины и бывший глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков ранее был сторонником бывшего президента Виктора Януковича и работал в Партии регионов. По словам политика, после 2010 года он разочаровался в Януковиче и вышел из его партии. Разумков также отметил, что в Партии регионов были «достойные люди, были специалисты, которые почему-то в один момент стали не нужны после того, как политическая сила пришла к власти».

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