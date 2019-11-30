Кокляев нашел у Емельяненко «синдром рецидивиста» после поражения нокаутом

Российский пауэрлифтер Михаил Кокляев прокомментировал свой поединок против бойца смешанного стиля (MMA) Александра Емельяненко. Его слова приводит Sport24.

Кокляев заявил, что во время боя Емельяненко поступил по-джентльменски и не стал добивать соперника. «Емельяненко оказался человечнее, чем про него думают. Люди воспринимают его как отрицательного героя. А он одинокий герой. У него синдром рецидивиста. А тут он показал, что не является плохим человеком. Он играет роль плохиша», — отметил Кокляев.

Поединок по правилам бокса состоялся в ночь на субботу, 30 ноября, в Москве. 38-летний Емельяненко нокаутировал соперника в первом раунде.

После боя спортсмены пожали руки. Емельяненко извинился за быстрый поединок, а Кокляев захотел провести реванш по правилам MMA.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!