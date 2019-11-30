На Украине задержали священника с амфетамином

В Запорожье полиция задержала помощника иеромонаха Свято-Андреевского кафедрального собора Луки Евгения Кугатова, которого подозревают в получении посылки с наркотиками. Об этом сообщает украинский портал 061.ua со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что священник приехал в почтовое отделение в сопровождении протоиерея Евгения Квача. В посылке, которую получил подозреваемый, по предварительной информации, находился амфетамин.

В отделение почты также приехали представители охранного предприятия, которое обеспечивает безопасность митрополита Луки.

Позже митрополит в своем Telegram-канале подтвердил задержание помощника. Он назвал инцидент «тяжелым ударом» для всей паствы. «Для меня это горький и тяжелый урок. В отношении этого клирика будут приняты все необходимые дисциплинарные меры. Он также должен ответить по закону и перед органами правопорядка», — отметил иерарх.

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