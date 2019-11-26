Российского священника обвинили в педофилии и арестовали

Настоятель храма Святого пророка Илии в селе Амурзет Октябрьского района Еврейской автономной области иеромонах Спиридон задержан по подозрению в растлении малолетних. Об этом во вторник, 26 ноября, сообщает пресс-служба Биробиджанской епархии Русской Православной Церкви.

По данным пресс-службы, Спиридон — в миру Юрий Абрамов — был задержан 24 ноября в рамках уголовного дела. Сообщается, что факты педофилии задокументированы правоохранительными органами. А вечером 25 ноября суд избрал Абрамову меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

В епархии сообщили, что Абрамову запрещено проводить богослужения на время следствия. Также он освобожден от всех церковных обязанностей.

Со своей стороны, в Следственном комитет России воздержались от комментариев по этому делу.

В свою очередь, источник в правоохранительных органах сообщил «Ленте.ру», что настоятель храма и звонарь приводили к себе мальчиков и вступали с ними в сексуальные отношения. Известно о трех пострадавших, но не исключено, что их количество может возрасти. По факту преступления возбуждено уголовное дело о развратных действиях в отношении несовершеннолетних.

12 апреля суд вынес приговор в виде 4,5 лет лишения свободы настоятелю храма Святой Троицы в селе Липин Бор Вологодской области, который совращал 12-летнюю девочку. В 2017-2018 годах 47-летний настоятель совершал развратные действия в отношении юной прихожанки, одноклассницы своего сына. Священник полностью признал вину.

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