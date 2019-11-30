Лишившийся рук при взрыве на «Доме-2» мужчина получит пожизненные выплаты

Тверской суд Москвы удовлетворил иск Владимира Шахова, пострадавшего при взрыве на съемочной площадке телепроекта «Дом-2» в январе 2012 года, о выплате ему компенсации. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на официального представителя суда и самого истца.

Адвокат пострадавшего Дмитрий Маргулис рассказал, что Шахов был оформлен на работу с нарушениями, поэтому добиться компенсации было трудно. «Произошедшее — типичный страховой случай, когда гражданин на предприятии получил увечья», — уточнил он.

Первым ответчиком в суде был работодатель Шахова, который должен был решить вопрос со страховой компанией. Однако он самоликвидировался, и единственным ответчиком остались страховщики.

В итоге по решению суда Шахов должен получить единовременную выплату в размере 150 тысяч рублей, 500 тысяч за последние три года, а также ежемесячные выплаты до конца жизни.

Отмечается, что сейчас мужчина женат и воспитывает полуторагодовалую дочь. Он рассказал, что в день взрыва сидел в бытовке и увидел на шкафу флягу, которую кто-то принес из леса, а когда попытался ее открыть — прогремел взрыв. В результате инцидента Шахов лишился левой руки до середины предплечья и правой по локоть. Также взрывом ему вынесло все передние зубы.

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