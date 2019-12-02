Патрулирование подмосковных лесов усилят перед Новым годом

Лесники начнут патрулировать подмосковные леса для недопущения рубок елок с 10 декабря, сообщил председатель комитета лесного хозяйства Московской области Иван Советников. Его слова приводятся на сайте областного правительства в понедельник, 2 декабря.

«Даже в такой высокоурбанизирвоанной территории, как Подмосковье, 49 процентов территории — это леса», — рассказал он.

Он отметил, что всего в патрули войдут около 1,4 тысячи человек.

По его словам, подмосковные жители могут самостоятельно срубить елку для праздника, но сделать это можно только в специальных местах. В этом году с этой целью будут открыты два питомника. Они после 15 декабря, уточнил Советников.

В прошлом году в рамках операции «Елочка» провели более 1200 патрулирований и выявили 43 случая незаконной вырубки хвойных деревьев. В среднем это правонарушение обходится человеку в восемь тысяч рублей.