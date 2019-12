Helm и Джон Бенс выступят на музыкальном вечере «Ткани»

В московском клубе Mutabor пройдет третье мероприятие в рамках серии концертов экспериментальной музыки и перформанса «Ткани». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Музыкальный вечер состоится 6 декабря. Билеты можно приобрести на сайте площадки.

Одним из хедлайнеров мероприятия станет британец Люк Янгер, выступающий под псевдонимом Helm. Перед гостями также выступит молодой композитор и продюсер Джон Бенс, издающий свои записи на лейблах Other People Николаса Джаара и Grooming Ива Тьюмора. Кроме того, в лайн-апе заявлены Zurkas Tepla, P, Art Crime, And Those Unwelcomed, Masha Molokova, Brinstaar & Nikita Olenik.

«Ткани» является частью программы Года музыки Великобритании и России 2019, которая основана на признании богатого культурного наследия и музыкальных традиций двух стран. Программа Года музыки Великобритании и России проводится Посольством Великобритании в Москве при поддержке Британского Совета.

